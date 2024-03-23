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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da zirvede

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. ayağının ilk yarışını birinci olarak tamamladı.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da zirvede
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan 2. ayağının ilk yarışını birinci tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Barcelona'da gerçekleştirilen yarışa ilk cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Nicolo Bulega'nın lastiklerinin bitmesiyle farkı kapadı ve son turda ise öne geçerek yarışı kazandı.

2024 WSBK İspanya etabında superpole ve ikinci yarış, 24 Mart Pazar (yarın) koşulacak.

Rokit BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği superpole yarışı TSİ 13.00, ikinci yarış ise TSİ 16.00'da başlayacak.

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