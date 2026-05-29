Spor

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışı için İtalya'da piste çıkacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışında İtalya'da mücadele edecek.

Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 31 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), ilk 6 etapta topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa Grand Prix'sini 13. tamamlayarak şampiyonada kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 142 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 116

4. Pedro Acosta (İspanya): 92

5. Ai Ogura (Japonya): 77

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

