Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi Japonya Superbike'ta yok
Antrenman turlarında kaza yapan ve sağ köprücük kemiği kırılan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.
Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, milli sporcunun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından Razgatlıoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu.
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.
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