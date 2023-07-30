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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'da düzenlenen 8. ayağında son yarışı düşerek tamamlayamadı. Toprak, bitime 6 tur kala liderken virajda dengesini kaybederek düştü ve yarış dışı kaldı.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'da düzenlenen 8. ayağında son yarışı düşerek tamamlayamadı.

Most Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışı 22 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, bitime 6 tur kala liderken virajda dengesini kaybederek düştü ve yarış dışı kaldı.

Çekya'daki son yarışı genel klasman lideri İspanyol Alvaro Bautista kazanırken, İtalyan Danilo Petrucci ikinci, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçla puanını 427'ye yükselten Bautista, en yakın rakibi Toprak Razgatlıoğlu ile puan farkını 74'e çıkardı ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Çekya'da dün ikinci olan Toprak, bugün yapılan "superpole" yarışını kazanmıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı, 8-10 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • Çekya

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