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Spor

Toprak Razgatlıoğlu: ''Yolun sonu zafer''

Türk motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de 3. kez podyumda yerini aldı. Toprak, pilotlar sıralamasında 86 puanla 3'üncü sıraya yükseldi.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:05
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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile üst üste 3'üncü podyumuna Portekiz’de ulaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 3'üncü yarışında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Algarve Pisti’nde koşulan ilk yarışta damalı bayrağın altından geçen 2'nci sürücü olmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 86 puanla 3'üncü sıraya yükseldi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: BANA GÜVENENLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

5 ay süren aradan sonra üst üste üçüncü kez podyuma çıkmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirten Toprak Razgatlıoğlu “Portekiz’de yine podyumda olmak çok önemliydi. Performansımızı artırıyoruz. Bu yolun sonunda emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Başta Red Bull ailem olmak üzere bana güvenenlerin beklentilerini karşıladığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Portekiz’deki 2'nci yarış yarın TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek. Dünya Superbike Şampiyonası İspanya GP’si ise 30 Ağustos’ta koşulacak.

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