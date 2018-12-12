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Toronto Raptors, Clippers'ı deplasmanda devirdi

NBA’de Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 123-99 yendi.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 123-99 mağlup etti.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers ile karşılaştı. Serge Ibaka’nın 25 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği maçtan 123-99 galip ayrılan Raptors, iki maç aradan sonra galip geldi.

Konuk takımda, Kyle Lowry 21, Jonas Valanciunas 16 sayılık performanslarıyla skora katkıda bulunurken, Clippers’ta ise Boban Marjanovic 18, Tyrone Wallace 15 sayıyla maçı tamamladı.

(AA)

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