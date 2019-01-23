Tottenham, Beşiktaş'ın istediği Kevin N’Koudou'yu bırakmıyor

Teknik Direktör Mauricio Pochettino’nun üst üste bu mevkide yaşanan sakatlıklardan sonra N’Koudou’yu değerlendirmek istediği belirtiliyor. Moussa Sissoko ve Victor Wanyama’nın sakatlıklarından sonra bu oyuncunun joker olarak kullanılacağı da iddia edildi.

(Akşam)