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Spor

Tottenham, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçti!

Gelecek sezonun transferleri için şimdiden çalışmalara başlayan Tottenham'ın hedefi Conor Gallagher oldu.

13 Şubat 2024 Salı 19:24 - Güncelleme:
Tottenham, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçti!
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Sezona çok iyi başlayan ancak sakatlık sorunları sebebiyle Premier Lig'de, dördüncülüğe gerileyen Tottenham gelecek sezon kadrosunun çalışmalarına başladı.

HEDEF CHELSEA'NİN YILDIZI

The Telegraph'da yer alan habere göre Tottenham, sezon başından beri sözleşme konusunda sıkıntı yaşayan Chelsea'nin yıldızı Conor Gallagher'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

2025 yılında sözleşmesi sona erecek Conor Gallagher, istenilen maaş konusunda Chelsea ile şu anlık anlaşamamış durumda.

Haberin detaylarında Tottenham'ın, sözleşme sıkıntısı devam etmesi durumunda yaz transfer döneminde yıldız isim için harekete geçeceği söylendi.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maça çıkan Conor Gallagher bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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