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Spor

Tottenham, Conor Gallagher'i için kesenin ağzını açtı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Tottenham, Chelsea'nın yıldız futbolcusu Conor Gallagher'i için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Tottenham, Conor Gallagher'i için kesenin ağzını açtı
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Premier Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Tottenham Hotspur, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Tottenham, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Conor Gallagher için Chelsea ile görüşmelere başladı.

İki tarafın yıldız oyuncu için pazarlıkların sürdürdüğü belirtilirken, Tottenham'ın Gallagher için 40 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

CHELSEA OYUNCUYU SATABİLİR

Premier Lig devi Chelsea, daha önce yaptığı açıklamada Gallagher'ı 50-60 milyon euro arasında bir rakama satabileceklerini açıklamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gallagher, bu sezon çıktığı 22 maçta 4 asist kaydetti.

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