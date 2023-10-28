Tottenham, Crystal Palace deplasmanından da lider döndü

Premier Lig'in 10. hafta açılış maçında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 2-1'lık skorla kazanarak üç puanı aldı.

Maçın 53. dakikasında Ward'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve Tottenham öne geçti. 66. dakikada Tottenham'ın yıldızı Son farkı ikiye çıkardı. 90+4'te Jordan Ayew farkı bire insirse de yeterli olmadı ve Tottenham sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham 26 puana yükselerek bu haftayı da zirvede tamamladı. Palace ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.