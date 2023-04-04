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Spor

Tottenham deplasmanda Everton ile yenişemedi

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Everton ile 1-1 berabere kaldı.

4 Nisan 2023 Salı 00:21 - Güncelleme:
Tottenham deplasmanda Everton ile yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Goodison Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 58. dakikada Doucoure kırmızı kartla oyun dışında kalırken Tottenham, 68. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla öne geçti. 88. dakikaya gelindiğinde ise Lucas Moura kırmızı kartla bu kez Tottenham'ı 10 kişi bıraktı. 90. dakikada Michael Keane'in golü maça eşitliği getirirken puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Tottenham, 50 puana yükselirken Everton ise 27 puana çıkarak düşme hattının 1 puan üzerinde haftayı tamamladı.

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