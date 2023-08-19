Tottenham, evinde Manchester United'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.



Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.