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Spor

Tottenham, evinde Manchester United'ı mağlup etti

Tottenham, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Tottenham, evinde Manchester United'ı mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

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