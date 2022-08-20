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Spor

Tottenham evinde Wolverhampton'ı tek golle geçti

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 3. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Tottenham ile Bruno Lage'nin yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Tottenham 1-0 kazanırken, galibiyet golü 64. dakikada Harry Kane'in ayağından geldi. Golün asistini ise yeni yeni transferlerden Ivan Perisic yaptı.

HARRY KANE'DEN REKOR

Takımını galibiyete taşıyan 29 yaşındaki İngiliz yıldız Harry Kane, attığı bu gol ile Premier Lig tarihine ait bir rekoru da kırmış oldu. Tottenham Hotspur formasıyla lig kariyerindeki 185. gole ulaşan Kane, 184 gol ile tek takımda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Manchester Cityli eski golcü Sergio Agüero'nun rekorunu kırmış oldu. Ayrıca Harry Kane; 260 gollü Alan Shearer, 208 gollü Wayne Rooney ve 187 gollü Andy Cole'un arkasına yerleşerek lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu unvanını eline aldı.

Bu sonuçla beraber Tottenham puanını 7'ye yükseltirken, Wolverhampton 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham Hotspur deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşırken, Wolverhampton evinde Newcastle United'ı ağırlayacak.

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