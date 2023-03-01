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Spor

Tottenham, Formula 1 ile ortaklık anlaşmasına imza attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Formula 1 ile 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
Tottenham, Formula 1 ile ortaklık anlaşmasına imza attı
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İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, Formula 1 ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını ve stadının altına gokart pisti inşa edileceğini duyurdu.

Hem kulüp hem de Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre taraflar, yeni nesil sürücülerin keşfi ve gelişimine yardımcı olmak için 15 yıllık stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında 62 bin 850 kişi kapasiteli Tottenham Stadı'nın altına, elektrikli gokart yarışlarının düzenleneceği bir pist yapılacak.

Sonbaharda açılması planlanan pist, dünyanın ilk stat içi elektrikli gokart tesisi ve Londra'nın en uzun kapalı pisti olacak.

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