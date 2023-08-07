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Spor

Tottenham, Harry Kane için serveti reddetti

Tottenham Hotspur, Bayern Münih'in Harry Kane için yaptığı 100 milyon euroluk teklife olumsuz yanıt verdi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Tottenham, Harry Kane için serveti reddetti
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Bayern Münih'e transferi bir türlü gerçekleşmeyen Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Tottenham Hotspur, Bayern Münih'in Harry Kane için yaptığı ikinci teklif olan 100 milyon euro'luk teklifini de reddetti. İki kulübün yetkililerinin geçtiğimiz hafta Londra'da görüşme yaptığı ve İngiliz ekibinin daha sonrasında yaptığı değerlendirmelerde Harry Kane için sunulan teklifin yeterli olmadığı görüşünün ele alındığı belirtildi.

İKİNCİ TEKLİF YİNE RET

Haziran ayının ortasında Bayern Münih'in yaptığı 70 milyon euro'luk ilk teklifi reddeden Tottenham, böylelikle 100 milyon euro'luk ikinci teklifi de olumlu bulmadı.

SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca; Tottenham kulübü yetkililerinin sözleşmesindeki son yıla girecek olan Harry Kane'in yeni sözleşme imzalayacağını umdukları belirtildi.

'KANE TAMAMEN KULÜBE BAĞLI'

Pazar günü oynanan Shakhtar Donetsk-Tottenham Hotspur hazırlık karşılaşmasının ardından konuşan Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Harry Kane transferi hakkında yorumda bulundu.

Kane'in Shakhtar Donetsk karşısındaki performansına övgülerle bahseden Postecoglou 'Bugün gördünüz ki Harry Kane kulübe tamamen bağlı. Bir şey değişmezse bu yolda devam edeceğiz. Transfer penceresinde bir son tarih olduğunun farkındayız.' dedi.

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