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Spor

Tottenham için yeni aday! Arne Slot ile temasa geçildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Antonio Conte'nin ayrılığından bu yana teknik direktörlük koltuğunu dolduramadı. Son olarak gözünü Eredevise'ye çeviren Londra ekibi, Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot ile temasa geçti.

19 Mayıs 2023 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Tottenham için yeni aday! Arne Slot ile temasa geçildi
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Geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi turnuvasında finale çıkma başarısı gösteren Arne Slot, bu sezon Feyenoord ile lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Antonio Conte'nin gönderilmesinin ardından henüz yeni bir hocayla anlaşma sağlamayan Tottenham göreve yardımcı antrenör olan Ryan Mason'ı getirmişti.

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Skysports'un haberine göre, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un Tottenham'ın teknik direktörlük görevine getirileceği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Tottenham ile deneyimli hoca arasında ilk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.

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