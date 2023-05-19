Tottenham için yeni aday! Arne Slot ile temasa geçildi

Geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi turnuvasında finale çıkma başarısı gösteren Arne Slot, bu sezon Feyenoord ile lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Antonio Conte'nin gönderilmesinin ardından henüz yeni bir hocayla anlaşma sağlamayan Tottenham göreve yardımcı antrenör olan Ryan Mason'ı getirmişti.

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Skysports'un haberine göre, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un Tottenham'ın teknik direktörlük görevine getirileceği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Tottenham ile deneyimli hoca arasında ilk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.