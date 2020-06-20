20 Haziran 2020 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 01:02

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Bergwijn'in golüyle öne geçen Tottenham ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda tamamen kendi sahasına çekilen Tottenham'ın savunmasında boşluk arayan Manchester United kritik pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın son 10 dakikasına girilirken Paul Pogba Eric Dier tarafından düşürülünce penaltı çalındı. 81. dakikada Bruno Fernandes attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Premier Lig'de en son Aralık ayında maça çıkan Pogba, sakatlıktan sonra çıktığı ilk maçta penaltı yaptırarak takımına katkı sağladı. Manchester United'ın devre arası transferi Bruno Fernandes de çıktığı 6 Premier Lig maçında 3 gol 3 asistlik performansa üretmeyi başardı.

Bu sonuçla Tottenham 42 puana yükselirken Manchester United 46 puana çıktı.