İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez
Spor

Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez

Transferde vites arttıran Beşiktaş son olarak Tottenham forması giyen 27 yaşındaki başarılı savunmacı Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Takvim19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:08 - Güncelleme:
Tottenham ile temasa geçildi! Beşiktaş'ta hedef Davinson Sanchez
ABONE OL

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer sezonuna sessiz başlayan ancak sonrasında hareketlenen Kara Kartal, son olarak kadrosuna Milot Rashica'yı dahil etti.

HEDEF SANCHEZ

Siyah beyazlılar, stoper transferi için atağa kalktı. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için çalışmalara başladı.

Tottenham ile temasa geçen Beşiktaş, transferin şartlarını masaya yatırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan siyah beyazlılar transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Şenol Güneş, Amartey ve Colley ikilisinden memnun olmadığı için ismi tartışılmayacak bir ismin kadroya katılmasını bekliyor.

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

2017 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Sanchez, kariyerinde 298 maçta forma giydi. 13 gol atarken 3 de asist yaptı. Tottenham formasıyla 206 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, Ajax, Atletico Nacional takımlarının da formasını giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez görev alan Sanchez rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.