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Spor

Tottenham, Jota'yı bekliyor

Tottenham, ocak ayındaki transfer döneminde Al Ittihad forması giyen Jota'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

5 Ekim 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Tottenham, Jota'yı bekliyor
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Ange Postecoglou yönetiminde sezona iyi başlayan Tottenham, ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham'ın Al Ittihad forması giyen Jota ile ilgilendiği aktarıldı.

Tottenham'ın, Jota'nın boşa çıkması durumunda Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacağı kaydedildi.

LİSANSI ÇIKMADI!

Jota, 25 milyon sterlin karşılığında Celtic'ten Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Al Ittihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi transferlerinin ardından yabancı sınırı nedeniyle Jota'ya lisans çıkarmamıştı. Jota'nın bu durum nedeniyle ocak ayında sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.

TOTTENHAM CAZİP SEÇENEK

24 yaşındaki futbolcu için, Celtic'te birlikte görev yaptığı Ange Postecoglou'nun çalış

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