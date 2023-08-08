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Spor

Tottenham, Micky van de Ven'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Wolfsburg'ta forma giyen Micky van de Ven'i renklerine bağladı.

8 Ağustos 2023 Salı 16:51 - Güncelleme:
Tottenham, Micky van de Ven'i renklerine bağladı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Tottenham, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 22 yaşındaki Hollandalı stoperi Micky van de Ven'i 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ WOLFSBURG PERFORMANSI

Wolfsburg formasıyla geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan Micky van de Ven 1 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtiliyor.

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