Tottenham, Newcastle'ı kıl payı yendi

17 Ekim 2021 Pazar 23:29 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 23:29

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda Suudi Araplara satılan Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı.

Newcastle United, 2. dakikada Wilson'un golüyle öne geçerken Tottenham'a galibiyeti getiren goller 17. dakikada Ndombele, 22. dakikada Kane ve 45+3. dakikada Son'dan geldi. Newcastle United, 89. dakikada Eric Dier'ın kendi kalesine attığı golle tekrar umutlandı ancak kalan bölümde gol olmadı.

Newcastle United'da Jonjo Shelvey, 60. dakikada girdiği oyunda 78. ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Tottenham puanını 15 yaparken, henüz galibiyeti olmayan Newcastle United 3 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, West Ham deplasmanına gidecek, Newcastle United ise Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak.

TARAFTAR FENALAŞTI, MAÇ DURDU

Mücadelenin 40. dakikasında tribündeki bir taraftarın fenalaşmasının ardından, sağlık ekipleri tribüne çağrıldı ve maç durduruldu. Ardından hakemler ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi ve maç geçici olarak askıya alındı. Durumu stabil hale gelen taraftarın ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından karşılaşma yeniden başladı.