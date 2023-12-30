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Spor

Tottenham, stoperini İtalya'da buldu!

Premier Lig ekibi Tottenham, stoper arayışlarını sürdürürken, Genoa forması giyen 21 yaşındaki stoper Radu Draguşin'i gündemine aldı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Tottenham, stoperini İtalya'da buldu!
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Stoper arayışlarını sürdüren Tottenham Hotspur'da transfer çalışmaları sürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham Hotspur, stoper transferinde birincil hedef olarak belirlediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Nice forması giyen 24 yaşındaki stoper Jean-Clair Todibo'dan olumsuz yanıt aldı.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in şu an için kilit oyuncularının satışına onay vermediği, bu nedenle de Tottenham'ın teklifinin geri çevrildiği belirtildi.

ROTA İTALYA'YA ÇEVRİLDİ

Bu doğrultuda Tottenham, rotasını İtalya'ya çevirdi. İngiliz devi Genoa forması giyen 21 yaşındaki stoper Radu Draguşin için harekete geçti.

Teknik direktör Ange Postecoglu'nun transfere onay verdiği belirtilirken, kısa süre içinde resmi hamlenin yapılacağı aktarıldı.

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