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Spor

Tottenham, Timo Werner'i açıkladı!

Premier Lig ekibi Tottenham, ismi Fenerbahçe ile anılan Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Tottenham, Timo Werner'i açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Almanya'nın Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki Alman futbolcu Werner'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma opsiyonunun 17 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Werner, Stuttgart ve Leipzig'de oynadıktan sonra 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de bekleneni veremeyen Werner, 2022'de Leipzig'e dönmüştü. Alman futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla 14 maçta 2 gol kaydetti.

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