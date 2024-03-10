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Spor

Tottenham, Villa Park'ta şov yaptı!

Tottenham, Premier Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Tottenham'a galibiyeti getiren goller Maddison, Jonhson, Son ve Timo Werner'den geldi.

10 Mart 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Tottenham, Villa Park'ta şov yaptı!
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Ange Postecoglou'nun yönetiminde Tottenham karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 4-0 kazanırken goller; 50. dakikada James Maddison, 53. dakikada Brennan Johnson, 90+1'de Heung Min Son ve 90+4'te Timo Werner'den geldi.

Aston Villa'da John McGinn 65. dakikada kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 53'e yükseltirken, Aston Villa 55 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda Fulham'a konuk olurken, Aston Villa deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.

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