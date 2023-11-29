İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9125
  • EURO
    31,7424
  • ALTIN
    1898.45
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham yıldız oyuncusunu satışa çıkardı!
Spor

Tottenham yıldız oyuncusunu satışa çıkardı!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i satış listesine koydu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Tottenham yıldız oyuncusunu satışa çıkardı!
ABONE OL

Premier Lig'de zirve yarışını sürdüren Tottenham Hotspur, kadrosunda radikal bir karar aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i satış listesine koydu.

İngiliz devinin, 28 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında yollarını ayırmayı istediği belirtilirken, gelecek tekliflere pazarlık yapmaya açık oldukları ifade edildi.

İKİ TAKIM İLGİLİ

Haberde, Juventus ve Ajax'ın Hojbjerg için devrede olduğu ancak oyuncuyu bonservisiyle değil kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.

TOTTENHAM PERFORMANSI

2020 yılında Southompton'dan Tottenham'a transfer olan Hojbjerg, Tottenham formasıyla 158 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan tecrübeli isim, 16 golünde asistini yaptı. Pierre-Emile Hojbjerg'in piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.