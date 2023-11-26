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Spor

Tottenham'a bir darbe de Aston Villa'dan!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi ekip, üst üste üçüncü yenilgisini yaşayarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

26 Kasım 2023 Pazar 19:44 - Güncelleme:
Tottenham'a bir darbe de Aston Villa'dan!
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham Hotspur ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.

Tottenham, 22. dakikada Giovani Lo Celso'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 45+7. dakikada İspanyol savunmacısı Pau Torres ile eşitliği sağladı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sezona iyi başlayan ve liderliğe kadar yükselen Tottenham, üst üste 3. maçını kaybetti ve 26 puanda kaldı. Yükselişini sürdüren ve arka arkaya iki, son beş maçta dördüncü kez kazanan Aston Villa ise 28 puanla 4. sıraya çıktı.

Tottenham, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak. Aston Villa ise Bournemouth deplasmanına gidecek.

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