İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,346
  • 6,0801
  • 220.697
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tottenham'da Dele Alli sakatlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız oyuncularından Dele Alli, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 1,5 ay uzak kalacak.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı.

Tottenham'da Dele Alli'nin yanı sıra Harry Kane, Moussa Sissoko, Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor. (AA)

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Suriye'de bir bombalı araç saldırısı daha

Suriye'de bir bombalı araç saldırısı daha

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'

İran'dan ABD'yi ters köşeye yatıracak hamle

İran'dan ABD'yi ters köşeye yatıracak hamle

AB'den çarpıcı Brexit itirafı: Büyük tehlike kapıda

AB'den çarpıcı Brexit itirafı: Büyük tehlike kapıda
 

POPÜLER HABERLER

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA