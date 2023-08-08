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Spor

Tottenham'dan 19'luk transfer

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Rosario Central takımından 19 yaşındaki hücum oyuncusu Alejo Veliz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

8 Ağustos 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
Tottenham'dan 19'luk transfer
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Tottenham Hotspur, Rosario Central forması giyen Alejo Veliz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig devlerinden Tottenham Hotspur, Rosario Central'den 19 yaşındaki santrafor Alejo Veliz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

2029 yılına kadar oyuncu ile sözleşme imzalayan Tottenham, oyuncu için kulübüne 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SON SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Rosario Central formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Alejo Veliz 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, Arjantin U20 takımında da 9 karşılaşmada forma giydi.

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