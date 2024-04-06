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  • Tottenham'dan Galatasaray'a ilginç teklif! 5 milyon euro verin Tanguy Ndombele'yi alın
Spor

Tottenham'dan Galatasaray'a ilginç teklif! 5 milyon euro verin Tanguy Ndombele'yi alın

Galatasaray, sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. İngiliz ekibinin de gelecek sezon planlamasında yer almayan Ndombele için Galatasaray'a ilginç bir teklif sunuldu. İşte o teklifin detayları...

Takvim6 Nisan 2024 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Tottenham'dan Galatasaray'a ilginç teklif! 5 milyon euro verin Tanguy Ndombele'yi alın
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Fransız orta saha oyuncusu, geldiğinden bu yana fazla kiloları ile dikkat çekerken, son zamanlarda ise yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

Bu nedenlerden dolayı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmeyen Galatasaray'a İngiliz ekibinden sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi.

"5 MİLYON EURO VERİNİ ALIN"

Takvim'in haberine göre; Tottenham'ın Galatasaray yönetimine, "Ndombele'yi biz de kadroda düşünmüyoruz. 15 milyon Euro yerine 5 milyon Euro verin, bonservisini alın" teklifini sunduğu belirlendi.

Teklife henüz yanıt vermeyen Galatasaray yönetiminin bu öneriye soğuk baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 25 maçta 656 dakika şans bulan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti. Ndombele'nin Tottenham ile olan kontratı ise 2025 yılında sona erecek.

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