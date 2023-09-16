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Spor

Tottenham'dan son dakika galibiyeti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Sheffield United karşısında inanılmaz bir galibiyetin altına imza attı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Tottenham'dan son dakika galibiyeti
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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Tottenham uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

Sheffiled United'ın golünü 73. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.

Tottenham'ın golleri 90+8. dakikada Richarlison ve 90+11. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.

Konuk ekip Sheffield United'da Oliver McBurnie 90+14. dakikada kırmızı kart gördü.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, ligdeki 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 13'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Sheffield United 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Sheffiled United, Newcastle United'ı ağırlayacak.

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