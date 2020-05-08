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  • Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-Min askerlik hizmetini tamamladı
Spor

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-Min askerlik hizmetini tamamladı

Premier Lig'e ara verilmesini fırsat bilen Son Heung-min, ülkesi Güney Kore'ye giderek askerlik hizmetini tamamlamak için orduya katılmıştı. Tottenham forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık görev süresini tamamlayarak terhis oldu.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:29 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 18:29
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

2023'E KADAR KAMU HİZMETİNİ TAMAMLAYACAK

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi. Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

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