Tottenham'ın yeni teknik direktörü: Arne Slot

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

SLOT DA KISA LİSTEDE YER ALIYOR

İngiliz ekibi için son dönemde özellikle Julian Nagelsmann haberleri çıkarken yeni bir iddia geldi. ESPN'de yer alan haberde Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot'un, Nagelsmann ile birlikte Tottenham'ın kısa listesinde yer aldığı öne sürüldü.

PREMIER LİG İÇİN ÖZEL MADDE

Slot'un Feyenoord ile olan sözleşmesinde 2024 yılında Premier Lig'den bir takıma gidebileceği yönünde bir madde olduğu belirtildi. Bu nedenle Tottenham'ın bu sezon 44 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istemesi durumunda Feyenoord'a ödeme yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Hollandalı teknik adamın Feyenoord ile sözleşmesinin 2025 yılına kadar devam ettiği hatırlatıldı.

CHELSEA VE WESTHAM UNITED

Haberde Slot'a daha önce de Chelsea ve West Ham United gibi ekiplerin ilgisinin olduğuna da değinildi.

Feyenoord ile bu sezon 30 maçta 73 puan toplayan Slot, sadece tek yenilgi aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

KISA LİSTEDE BİR ADAY DAHA VAR

Tottenham'ın kısa listesinde Julian Nagelsmann ve Arne Slot ile birlikte adı verilmeyen bir teknik adam daha olduğunun altı çizildi.

NAGELSMANN PAHALI BİR ADAY

Bayern Münih'in, Mart ayında görevden aldığı Julian Nagelsmann'a hala maaş ödemeye devam ettiği ve genç teknik adamın ayrılık sürecinin hala karmaşık olduğu belirtildi. Nagelsmann'ın ayrıca Tottenham için pahalı bir aday olduğu vurgulandı.

Nagelsmann'ın, daha önce de Chelsea ile görüştüğü kaydedildi. Ancak İngiliz ekibinin, birden fazla teknik adamla görüşme düşüncesinin Nagelsmann'ı hayal kırıklığına uğrattığı iddia edildi. Chelsea'nin, kısa listesinde de ilk sıraya Nagelsmann'ı değil, Mauricio Pochettino'yu aldığı ifade edildi.

BAŞKA İSİMLER DE LİSTEDE

Tottenham'ın ise henüz eski teknik direktör Mauricio Pochettino ile temasa geçmediği kaydedildi. Öte yandan Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'nin, geçmişte de takımın başına getirmeyi düşündüğü Brendan Rodgers ile görüştüğü aktarıldı. Ancak Rodgers'ın kulübün kısa listesinde olup olmadığının bilinmediği vurgulandı. Levy'nin ayrıca başka isimlerle de temasta olduğu ifade edildi.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Tottenham'ın ligde Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamamasının da yeni teknik direktör konusunda belirleyici faktörlerden olacağı öne sürüldü. Ayrıca kulübün yeni teknik direktörünün, Harry Kane'in takımda kalacağı yönünde güvence istemesinin muhtemel olduğu belirtildi.