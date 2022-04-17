Tour of Türkiye'de madalyalar sahiplerini buldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ödül töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde yapılacak İstanbul-İstanbul etabı 25. kilometrede hava şartlarının kötüleşmesi ve kaza riskinin artması nedeniyle takım koordinatörleri ile sporcuların isteğiyle iptal edildi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden startı verilen etapta sporcular, Kuzguncuk'tan itibaren nötralize bir şekilde herhangi bir mücadeleye girmeden kontrollü bir şekilde parkuru tamamladı. Turun ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Turu Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman lideri olarak bitirdi ve turkuaz mayonun sahibi oldu. Organizasyonu Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü tamamladı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayo, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür de Türkiye güzellikleri mayosunun (Beyaz) sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, genel klasmanda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Takım klasmanında birinci olan Equipo Kern Pharma, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Bakan Kasapoğlu, Jasper Philipsen'de formasını giydirdi.

Batuhan Özgür'ün beyaz mayosunu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Noah Granigan'a mayosunu ise Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Oktay ve Kasapoğlu'na günün anısına turu simgeleyen plaket takdim etti.