Trabzon, Kasımpaşa önünde! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11’ler
Bordo-Mavililer, sezonu Kasımpaşa deplasmanında açıyor. Saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- Star Spor
TRABZONSPOR ligin ilk maçında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 21.45’te start alacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag’ı 2-2 ve 2-1’lik skorlarla eleyerek play-off turuna yükselen Bordo-Mavililer, İstanbul’dan galibiyetle dönerek sezona iyi başlamak istiyor. Trabzon’da Ogenyi Onazi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11’LER:
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Fernandes, Youessef, Hafez, Aytaç, Yusuf, Pavelka, Khalili, İlhan, Koita
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Nwakaeme, Sosa, Y.Sarı, A.Parmak, Ekuban, Sörloth
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