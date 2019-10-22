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Trabzon tam isabet

Bordo-Mavililer, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 gol yabancılardan geldi. Sörloth 5 golle zirvede yer alırken, kaptan Sosa ve Nwakaeme 2’şer Pereira, Novak, Sturridge, Ekuban ile Avdijaj da 1’er gol attı.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’in 8. Haftasını 4-1’lik Gaziantep galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koyarken, transferde de tam isabet sağladığını ortaya koydu. Karadeniz ekibi şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmanın hepsinde hem gol atıp, hem de gol yerken, aldığı 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 15 puan topladı ve haftayı ikinci sırada kapattı.

SÖRLOTH GOLLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Bordo-Mavililer’i gol yollarında yabancı oyuncuları sırtladı. 8 haftalık periyotta rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzon’da bu gollerin 14’ü lejyonerlerden geldi. Sezon başında kadroya katılan oyunculardan Alexander Sörloth attığı 5 golle en golcü oyuncu olarak ön plana çıkarken, kaptan Sosa ile Anthony Nwakaeme 2’şer kez gol sevinci yaşadı. Joao Pereira, Filip Novak, Daniel Sturridge, Ajdijaj ve Ekuban ise 1’er gol buldu.

EN UZUN GOL ATMA SERİSİNİN SAHİBİ

Trabzonspor attığı 17 golle Süper Lig’de devam eden en uzun gol atma serisinin sahibi olarak dikkat çekiyor. Ünal Karaman’ın öğrencileri, son 20 lig maçında da rakiplerine gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi en son 2018-2019 sezonunun 22. haftasında 2-0 kaybettiği Alanya maçında gol atamamıştı. İlk yarılarda en fazla gol atan takım olan Bordo-Mavililer, iç sahada da son 9 maçta ise en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

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