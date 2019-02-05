Trabzon’a 16’lık kaleci

Onur ve Esteban takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Uğurcan Çakır’a teslim eden Trabzon, A.Gücü maçında Uğurcan’ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı. Kadrosunda Uğurcan, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olan Bordo-Mavililer, 2003 doğumlu Kağan Moradoğlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.