Trabzon’a 16’lık kaleci
Onur ve Esteban takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Uğurcan Çakır’a teslim eden Trabzon, A.Gücü maçında Uğurcan’ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.
- StarSpor
Onur ve Esteban takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Uğurcan Çakır’a teslim eden Trabzon, A.Gücü maçında Uğurcan’ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı. Kadrosunda Uğurcan, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olan Bordo-Mavililer, 2003 doğumlu Kağan Moradoğlu ile 31 Mayıs 2021 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.