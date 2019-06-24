32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’a Macar bombacı

Hugo Rodellaga’nın Denizlispor’a gitmesi üzerine Bordo-Mavililer, Hoffenheimlı Adam Szalai’yi kiralamak için harekete geçti. 1.93’lük santrfor için satın alma opsiyonlu 600 bin euroluk bir teklif verildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR Denizlispor’a kaptırdığı Kolombiyalı golcüsünün yerini doldurmak için hemen harekete geçti. Alman basını Bordo-Mavililer’in Galatasaray’ın da gündemine gelen 31 yaşındaki Hoffenheim’lı santrfor Adam Szalai için girişimde bulunduğunu yazdı. 1.93 metrelik Macar oyuncunun hava toplarında çok başarılı olduğu, kuvvetli fiziğiyle de rakip savunmaları rahatlıkla deldiği belirtildi. Sağ ayaklı olan Szalai’nin Hoffenheim ile 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

HOFFENHEİM’DAN CEVAP BEKLENİYOR

Karadeniz temsilcisinin,Adam Szalai için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu 600 bin euroluk kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği öğrenildi. Olumlu cevap geldiği takdirde futbolcuyla görüşme yapılıp transferi tamamlanmaya çalışılacak. Bu arada Trabzonspor’a 19 yaşındaki golcü gurbetçi Halil Dervişoğlu’nun kulübü Sparta Roterdam’dan ikinci defa ret cevabı geldi. Bu oyuncu için önce 700 bin euro teklif eden sonra 1 milyona çıkan Trabzon’a, “Bir kez daha 2 milyon eurodan aşağı olmaz” yanıtı verildi.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü

Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Doğa tutkunlarının yeni adresi oldu! 350 metre yüksekte...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA