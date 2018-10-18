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Trabzon'da Sosa fırtınası

Bordo-Mavililer’in Arjantinli 10 numarası, dünkü idmanda 10 ortanın 7’sini gole çevirerek klasını ortaya koydu. Burak Yılmaz da attığı röveşata golüyle dikkatleri üzerine çekti.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de 22 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Jose Sosa fırtınası esti. Isınma hareketleriyle başlayıp pas ve dar alanda oyun ile süren idmanın son bölümünde yapılan orta şut çalışmasında Arjantinli 10 numara kendisine yapılan 10 ortanın 7’sini gole çevirerek klasını gösterdi. Son dönemde artan formuyla takıma önemli katkı sağlayan Sosa’nın performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Orta şut çalışmasında Hugo Rodallega’nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak Yılmaz, ‘Rodallega’ diye bağırıp Kasımpaşa’ya röveşata ile gol atan Kolombiyalı forvete mesaj yolladı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Esteban Alvarado, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş katılmadı.

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