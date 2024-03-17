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Spor

Trabzon'da yabancı madde yağmuru! Oyun durdu

Dusan Tadic, tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, yoğun madde atılması sonrası yardımcılarını da orta noktaya çağırdı. Oyun durdu.

17 Mart 2024 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Trabzon'da yabancı madde yağmuru! Oyun durdu
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında tribünden atılan yabancı maddeler sonrası oyun 3 dakika durdu.

Trabzonspor'un kullanacağı korner öncesinde ceza sahası içine yoğun şekilde yabancı madde yağdı. Fenerbahçeli Edin Dzeko, kısa bir süre yerde kaldı. 2 dakika boyunca oyun bu noktada durdu. Korner atılmasından sonra oyun devam etti.

Oyun devam ettikten sonra Fenerbahçe, kendi sol kanadından hücum ederken Dusan Tadic tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı.

Aynı anda yoğun maddelerden etkilenen bir diğer isim de yardımcı hakem Kerem Ersoy oldu.

Halil Umut Meler, o anda yardımcılarını da yanına çağırdı ve hakemler orta noktada toplandı. Stadyumdan yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı.

Oyun yaklaşık 3 dakika durduktan sonra yeniden devam etti.

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