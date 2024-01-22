Trabzonspor karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Samsunspor'la 1-1'lik skorla berabere kalmasının kendilerini motive ettiğini belirterek "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan başka bir şey düşünmüyorduk. Zirvedeki rakibimiz Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Bu galibiyet tüm Sarı-Kırmızılı taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

3 PUAN İÇİN MUTLUYUM

Forvette başlayarak 2 golle maça damgasını vuran Wilfried Zaha: "Performansımızdan dolayı çok mutluyum. 3 puan ve gollerim için de aynı şekilde. İlk gol biraz reaksiyon golüydü. İkinci golde de koşumu yaptım ve istediğim gibi topu alarak sert bir vuruş yaptım."

BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Sarı-Kırmızılılar'da Kaan Ayhan, maçın ardından şunları söyledi: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirme konusunda belki sezonun en iyi maçını oynadık. Zor bir deplasmandan farklı bir skorla dönmek önemliydi. Bu skorla birlikte büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Bugün ben de gol attığım için çok mutluyum. Bu tempoyla devam etmek istiyoruz."

%70

Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk (7/10).