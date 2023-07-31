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Spor

Trabzonpor'un kaptanı Uğurcan'a Fransız kancası

Adı bir süredir Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a Fransa'dan sürpriz talip çıktı.

Fanatik31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Trabzonpor'un kaptanı Uğurcan'a Fransız kancası
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Şampiyonluk öncesinde özellikle Rennes Kulübü'nden ciddi bir teklif alan ancak o süreçte Trabzonspor yönetiminin 12 artı 3 milyon euro'luk öneriyi geri çevirdiği Uğurcan Çakır konusunda bu kez başka bir Fransız ekibi devrede.

8 MİLYON EURO TEKLİF

Nantes, Fırtına'nın kaptanı için kapıyı çaldı. Teklifin 5 artı 3 milyon euro'luk bonus şeklinde olduğu iddia edilirken, Karadeniz ekibinin beklentisi ise minimum 10-12 milyon euro.

Uğurcan konusunda bu seviyelere yakın bir teklif gelmediği takdirde Trabzonspor yönetiminin pazarlık masasına oturmayacağı öğrenildi.

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