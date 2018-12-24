Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi pankartı

Trabzonspor - Çaykur Rizespor arasında oynanan maçtan önce Şehit Rize Emniyet Müdür Altuğ Verdi unutulmadı.

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için maç öncesi tüm tribünlerde pankart açıldı.

Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı büyük pankartta ise "Mekanın cennet olsun güzel insan seni unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporlu futbolcular da İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.