Trabzonspor 14 milyon eurodan mahrum kaldı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, grup aşamalarına kalmanın getireceği büyük geliri elde edemedi.

Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.

Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin euro elde edecek.