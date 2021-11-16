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Spor

Trabzonspor 253 gündür kaybetmiyor

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor, 8 Mart'tan bu yana sahasında yenilgi yüzü görmedi.

AA16 Kasım 2021 Salı 11:02 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 11:02
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Ligde 12. haftayı 30 puanla lider kapatan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yolundaki bir engeli geride bırakmak istiyor.

Geçen sezon 29. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından iç ve dış sahada oynadığı toplam 24 lig maçında 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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