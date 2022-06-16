Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Stefano Denswil, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösteren Eren Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Hasoplat'ın gelecek sezon sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen ve sözleşmesi tamamlanan 31 yaşındaki Larsen iki ayağını da etkili şekilde kullanırken, hem sağ bek hem de sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor. Danimarkalı oyuncu ayrıca milli takım formasını da 49 kez terletirken, 3 de gol kaydetti.

OYUNCULAR TRABZON'A ÇAĞRILDI

Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 3 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.

Öte yandan bordo mavililer, geçen sezon Bologna'dan kiraladığı ve İtalyan kulübüyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Stefano Denswil'i de bonservis bedeli ödemeden yeniden kadrosuna katacak.

4 TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'in transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.