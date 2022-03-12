Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 61. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi konuk etti.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 61. lig maçına çıktı.
Geçen sezon ligin 8. haftasında anlaşılan Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken, sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
TOMAS'IN İLK MAÇI
Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile ilk maçına çıktı.
Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran sarı-kırmızılar, yerine getirilen Stjepan Tomas idaresindeki ilk müsabakasını Trabzon deplasmanında oynadı.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Atınç Nukan ile Marko Mihojevic ve François Moubandje takımda yer almadı.
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi göstererek 41 bin kişilik stadın tamamını doldurdu.