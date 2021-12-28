Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla zirveye uçtu

Milliyet 28 Aralık 2021 Salı 07:51 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 07:51

Süper Lig'de rakiplerine fark atarak ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor'un başarısında aslan payı teknik direktör Abdullah Avcı'nın oldu. Tecrübeli çalıştırıcı bordo-mavili takımın zirveye götüren hamleler yaparak alkışı kaptı. Süper Lig'de rakiplerine fark atarak ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor'un başarısında aslan payı teknik direktör Abdullah Avcı'nın oldu. Tecrübeli çalıştırıcı bordo-mavili takımın zirveye götüren hamleler yaparak alkışı kaptı.

1 Uzun süreli sakatlığının ardından Dorukhan'ı yeniden kazandı. Asıl mevkiisi orta alan olan tecrübeli futbolcu, Bruno Peres'in yokluğunda önce sağbek, ardından da Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda sağ kanat oynadı.

2 Solbek için alınan Denswil'i 'O stoper de oynayabilen bir oyuncu' diyerek Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin yokluğunda son iki maçta defansta görevlendirdi. Tecrübeli futbolcu bu güveni boşa çıkarmadı.

3 Geldiği dönemde eleştirilen Djaniny'i, Cornelius yokken forvette, Nwakaeme yokken sol kanatta kullandı. Tecrübeli golcü ilk yarıyı 5 gol, 2 asistle noktaladı.

4 Abdullah Avcı asıl dokunuşu Abdülkadir Ömür'e yaptı. Ligin 4. haftasında oynanan Galatasaray maçında tribünlerin tepki gösterdiği milli futbolcu yedek kulübesine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisinden vazgeçmedi ve kazandı. Ömür söz konusu protestonun ardından 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

5 Son maceraları iyi geçmeyen Cornelius ve Hamsik'e tekrar yıldız olduklarını hatırlattı. Cornelius, Parma'da 30 maçta 1 gol, 4 asistlik performansının ardından Trabzonspor'da 20 maçta 10 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Geçen sezon Göteborg'da 6 müsabakada forma giyen Hamsik ise bordo-mavili takımın vazgeçilmezi oldu. Tecrübeli futbolcu 21 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.