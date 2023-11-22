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Spor

Trabzonspor açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu

Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

22 Kasım 2023 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Trabzonspor açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu
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Trabzonspor, A Milli Takım'ın Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo mavili ekip, Uğurcan Çakır'ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi." ifadeleri kullanıldı.

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