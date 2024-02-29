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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

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