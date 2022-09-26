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Spor

Trabzonspor Anders Trondsen'in sözleşmesini feshetti! İşte ödenecek tazminat

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, fesih tazminatı olarak oyuncuya 11 taksit halinde toplam 1 milyon 252 bin avro ödeyecek.

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Trabzonspor'dan Trondsen'in sözleşmesinin feshiyle ilgili olarak KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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